Macarena Vélez no cumplió reto de salto extremo y así reaccionó Katia Palma

Macarena Vélez regresó a Esto Es Guerra después de 3 años y está viviendo la adrenalina de muchos juegos; sin embargo, en la reciente edición del programa la influencer no logró vencer un reto de salto extremo y no imaginó la tremenda reacción de Katia Palma. “Macarena, por favor, necesitamos el punto (…) Lánzate como te lanzaste en el amor. Macarena, por favor (…) Tú haces deporte extremo, lánzate (…) No puede ser Renzo”, mencionó muy desesperada la ahora ‘mamá’ de los combatientes.