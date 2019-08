Macarena Vélez hizo fuerte denuncia pública en Instagram.

¡Indignada! Macarena Vélez hizo fuerte denuncia pública a través de sus historias de Instagram contra un sujeto que intentó aprovecharse de ella y grabarla sin su consentimiento. La modelo se pronunció tras la circulación del video en redes sociales.

"Estuve en una reunión en una discoteca en compañía de mi primo. De repente, él se va al baño y me siento adormecida, y luego no me acuerdo de nada. Según el video que está circulando no veo su buena intención del sujeto, tratando con premeditación, alevosía y ventaja (intenta) hacerme tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas", escribió Macarena Vélez.

