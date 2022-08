Luciana Fuster venció a Patricio Parodi y los guerreros acusaron que se dejó ganar por su novia

Facundo González no dudó en hacer su denuncia pública en medio del juego ya que el guerrero histórico se equivocaba consecutivamente en responder. "Se está dejando ganar", gritó la exnovio de Paloma Fiuza, quien se levantó muy molesto por la actitud de Parodi. ¿Será cierto que se dejó vencer por su novia?

La conductora Johanna San Miguel también se preguntó la razón por la cual Patricio estaba actuando de esa manera. "La verdad es que me siento Said Palao acá", se defendió el guerrero al escuchar las quejas de sus compañeros. El "Samurái" no dudó en burlarse de su contrincante al mencionarlo en vivo.