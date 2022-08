Luciana Fuster emocionada a pocos meses de cumplir su primer año con Patricio Parodi

En otro momento de la entrevista, la combatiente reveló que este fin de semana viajará con el guerrero a Miami para aprovechar sus cortas vacaciones. Sin embargo, la modelo aclaró que ambos no se consideran una pareja viajera ya que ellos aprovechan cada cierto tiempo que tienen libre para salir del país.

"A relajarme, descansar y aprovechar el verano de allá. Aprovechamos cada vez que se puede... Yo nunca hice un canal de YouTube sola y no me da el tiempo y no quisiera hacer algo para dejarlo a medias", puntualizó Luciana al descartar tajantemente realizar videos de sus viajes a través de la plataforma de YouTube.