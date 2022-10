Luciana Fuster venció a Karen Dejo con amplia ventaja en competencia extrema y así lo celebró

Luciana Fuster volvió a enfrentarse contra Karen Dejo en una competencia extrema previo a la gran final de temporada de Esto es guerra . La modelo demostró que quiere convertirse en una de las mejores combatientes y así lo hizo notar al ganar en varias ocasiones a la histórica chica reality de Combate. La novia de Patricio Parodi no dudó en celebrar efusivamente su triunfo frente a la ahora guerrera.

La "Sabrosura" no pudo derrotar a la joven modelo, quien tuvo una amplia ventaja desde el inicio del circuito. La "Gacela" fue felicitada por Renzo Schuller y sus compañeros mientras que Karen no llegó a terminar el juego y solo se retiró del juego. Cabe recordar que no es la primera vez que Lucianita supera en la competencia frente a la excombatiente.