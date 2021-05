Luciana Fuster sostuvo tenso momento con Tula Rodríguez tras quedar eliminada de TikTok

"No tendría nada soberbia, Tulita, creo que te estás equivocando", precisó la modelo cuando la jurado cuestionó su comentario.

Luciana Fuster sostuvo tenso momento con Tula Rodríguez tras quedar eliminada en "Tiktokers: Los rivales". La guerrera se despidió de la competencia no sin antes recalcar que TikTok es una cosa y guerra de baile es otra cosa. "En TikTok, Briana está cerca del millón de seguidores mientras los que están allí no pasan de los 300 mil. Me da lástima por Briana y no por mí", comentó.

La jurado se mostró incómoda ya que consideró que Luciana Fuster intentó minimizar a los tiktokers que tienes pocos seguidores e incluso la tildó de soberbia por su comentario. "No tendría nada soberbia, Tulita, creo que te estás equivocando", precisó la modelo. Por su parte, Briana aclaró que el programa guerra de TikTok y no solo baile.

