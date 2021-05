Luciana Fuster y Tula Rodríguez protagonizaron tenso enfrentamiento tras baile de TikTok

La jurado cuestionó a la modelo por considerar que su dupla tiene una desventaja por no poder realizar trucos entre mujeres.

Luciana Fuster y Tula Rodríguez protagonizaron tenso enfrentamiento tras el baile de la guerrera y Briana Zuñiga en el reto de TikTok. La jurado cuestionó a la modelo por considerar que su dupla tiene una desventaja por no poder realizar trucos entre mujeres y aseguró que no tiene nada en contra ellas ya que solo califica la presentación.

➤ Mira: Luciana Fuster y Briana Zuñiga cautivaron con baile de Tini en duelo de TikTok

"He sentido que ha faltado fuerza, que ha faltado energía y que ha faltado ganas. Cada una de manera independiente es muy buena como tiktoker, pero siento que este dúo no ha terminado de compenetrarse o no se repotencia una a la otra", comentó la conductora. Luciana acotó que siente una gran diferencia frente a las duplas: "Creo que se nota más la diferencia en dos mujeres que una pareja hombre y mujer porque siento que la tenemos más complicada. No podemos hacer trucos".

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Luciana Fuster y Briana quedaron eliminadas, pero Tula Rodríguez las salvó con el comodín