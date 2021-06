Luciana Fuster se enfrentó a Gabriela Herrera: "Contigo no voy a discutir"

La pareja de baile de Maykol Show se mostró incómoda por el comentario de Luciana por mencionar la cantidad de seguidores.

Luciana Fuster y Gabriela Herrera protagonizaron tenso momento luego que la bailarina profesional hiciera notar su incomodidad por el comentario de la modelo, quien aseguró que Briana Zuñiga tiene más seguidores que todos los tiktokers juntos. La pareja de baile de Maykol Show cuestionó a la competidora y Luciana le aclaró que no quiere discutir.

"TikTok no solo es reguetón. Si no sabes también hay TikTok de cumbia, chequéa un poco más ya que eres tiktoker. Yo también estoy por llegar millón. No te confundas. No estoy hablando contigo ofensiva solo te estoy diciendo las cosas como son", comentó la bailarina que no estuvo de acuerdo con los comentarios de la guerrera. Maykol Show apoyó lo dicho por Gabriela y aseguró que a un tiktoker se le mide por el talento.

Maykol Show y Gabriela ganaron a Luciana Fuster y Briana Zuñiga en reto de TikTok