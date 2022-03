Luciana Fuster respondió a hermanas de Patricio Parodi y ¿reveló que no se llevan?

Luciana Fuster habló sobre la entrevista que tuvo las hermanas Mafer y Majo Parodi y contó ante cámaras cómo es su relación con ellas. Sin tapujos, la influencer indicó que llevan una buena relación y que no se ha sentido aludida por las declaraciones.

"Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente. Yo tengo que aclarar porque estoy involucrada una vez más. No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque recién estoy conociéndolas. Vi algo que rebotó que ellas dijeron que prefieren a su hermano ver soltero. Ellas no solamente tienen un hermano, tienen a Iker, entonces la gente lo va a agarrar por mi lado."

"Una de las hermanas se me acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra mía, que no me sienta incómoda porque no pasa nada."

LUCIANA SE LLEVA BIEN CON LOS PARODI

Respecto a la relación que lleva con las hermanas de Patricio Parodi con la familia en sí, Luciana dijo que ya compartió momentos especiales con la familia y no existe ninguna enemistad.

"He estado cenando con la mamá de Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano. He estado en la casa, he comido con las hermanas también y más allá de eso cuando se me acerca la hermana (a decirme de la entrevista) me dijeron que lo grabaron antes del 2022, entonces no sé quién lo ha subido, ni con qué intención. No pasa nada."

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!