Luciana Fuster: Rafael Cardozo contó todo lo pasó entre la modelo e Ignacio Baladán en Uruguay

El guerrero histórico acusó a la modelo porque le prohibieron subir fotos y videos en Año Nuevo.

Rafael Cardozo contó todo lo pasó entre Luciana Fuster e Ignacio Baladán en sus últimas vacaciones por Uruguay donde pasaron Año Nuevo juntos. El guerrero histórico reveló que la pareja no le permitió grabar y subir fotografías en sus redes sociales.

"Hizo mi Año Nuevo pésimo también me sacó de la radio. No pude tomar fotos, compartir videos y no pude hacer nada por la presencia de Luciana Fuster e Ignacio Baladán. Estábamos todos, pero no podía subir fotos y videos porque no me dejaban", señaló Rafael Cardozo.

Luciana Fuster confirmó que está saliendo con Ignacio Baladán

