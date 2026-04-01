Rafael Cardozo regresó a Esto Es Guerra y quedó en shock al ver a Mathías Brivio celebrando a Combate.
Rafael Cardozo regresó a Esto Es Guerra Desafío 14 para apoyar a los guerreros, pero se llevó una tremenda sorpresa al ver cómo Mathías Brivio celebraba de manera eufórica con el equipo de Combate.
"Yo que era un mercenario me di cuenta que Mathías me superaste (...) Vienes de Estados Unidos, te ofrecen más billete para estar del otro lado, ¿y aceptas?", reclamó el garoto asegurando que Brivio se habría 'vendido' para alentar a los rojiverdes.
Para poner más tensa la situación Mister G pidió que Mathi grite a todo pulmón la famosísima frase del desaparecido programa: "Rafael, escucha esto por favor. Mathías, combate es... (¡Bacán!)".
En ese momento, Rafa entró en crisis y le aseguró que era una verguenza lo que estaba haciendo el conductor: "¿Cuánto te están pagando por esto? Ni yo en mis peores momentos, que verguenza". Pero Brivio no dudó en bromear ante cámaras: "Soy la reencarnación de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller".
Rafael para cerrar el tema le confesó que por algún tiempo se dejó llevar por el dinero, pero rechazó lo que estaba haciendo Mathías, incluso le recordó que muchas veces declaró que Combate ya había muerto.
"Yo acepto que fui mercenario, pero ¿hacer lo que estás haciendo de ser combatiente? Hasta gritar que Combate es bacán. Mathías me escribía por interno diciendo 'no sé porqué menciono Combate, si Combate ya murió'... Hace mucho", dijo indignado.
Rafael Cardozo sorprendió a todos al revelar que su expareja Carol Reali triunfó en el Perú gracias a la ayuda de él ya que reveló que la trajo aquí pues habló con el productor de Esto es guerra para tener trabajo en el realiy peruano años atrás. Rafa contó que trajo a Lima y gracias a eso ella se hizo conocida y empezó su exitosa carrera.
"Cachaza triunfó acá, méritos de ella, pero fue el señor Rafael Cardozo que le dio el empujón, que la trajo acá y fui un puente para la oportunidad de ella que supo construir. Yo creo que ella llegó a conocer a su crush gracias a Rafael Cardozo. Yo conocí a Cachaza en Brasil, la traje al Perú para Esto es guerra y de ahí empezó toda la carrera de cachaza que se hizo conocida y conoció a su crush", comentó.
Luego que Carol Reali y André Bankoff anuncien que ya tienen fecha para su matrimonio, Rafael Cardozo, quien en un primer momento no le tenía fe a la relación de su expareja Cachaza, se animó a opinar y no dudó en darle su bendición a la futuros esposos a tal punto que les envió un sincero mensaje.
"Me parece bonito, yo escuché también acá en el canal, me he enterado por ustedes, me he enterado por ustedes, pero también su expareja le hizo esperar más de diez años. Entonces, por favor,vyo creo que ya le toca ya. (La expareja que tenemos acá al frente) Para que vean", expresó.
La conductora rompió su silencio para dar detalles respecto a Rafael Cardozo; a quien conoció cuando él tenía 19 años, recién había llegado al Perú y protagonizaron un videoclip.
"Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida", ha señalado Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca; y se mostró coqueta señalando que mantienen comunicación por WhatsApp.