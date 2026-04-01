"Cachaza triunfó acá, méritos de ella, pero fue el señor Rafael Cardozo que le dio el empujón, que la trajo acá y fui un puente para la oportunidad de ella que supo construir. Yo creo que ella llegó a conocer a su crush gracias a Rafael Cardozo. Yo conocí a Cachaza en Brasil, la traje al Perú para Esto es guerra y de ahí empezó toda la carrera de cachaza que se hizo conocida y conoció a su crush", comentó.