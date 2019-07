Luciana Fuster negó así el fin de su relación con Emilio Jaime

¡Más felices que nunca! Luciana Fuster se pronunció sobre las especulaciones de algunos medios de comunicación que anunciaban su ruptura amorosa con Emilio Jaime. La modelo rompió su silencio frente a las cámaras del videoblog de Esto es guerra y esto fue lo que dijo.

"Si yo no digo nada y Emilio Jaime no dice nada no entiendo de dónde salen los comentarios de la gente. Está todo bien, está todo bajo control. Si no subo fotos a mi Instagram no quiere decir que haya pasado algo. En algún momento (la relación) fue pública, pero ahora nos queremos reservar", dijo la integrante de los Guerreros sobre su relación con el cantante urbano.

Luciana Fuster anunció a sus millones de seguidores que su relación sigue bien y que desde ahora ambos mantendrán su romance sin exponerlo a través de sus redes sociales. Además, recordó que cada uno está trabajando por su lado.

