Luciana Fuster: "Necesito ayuda, tengo miedo de caer en depresión"

"Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer: 'Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti'."

"No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y mi reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me puedan hacer por odio... Necesito ayuda, ya no puedo más. No es justo."