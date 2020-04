Korina Rivadeneira grabó la reacción de Mario Hart al enterarse que será padre.

La modelo grabó las reacciones de sus familiares cuando se enteraron de su embarazo.

¡Impactado! Korina Rivadeneira compartió a través de Instagram un video que grabó el preciso momento de la inesperada reacción de Mario Hart al enterarse que será padre por primera vez. La modelo hizo un collage con el ultrasonido de su bebé y los rostros de sus familiares al escuchar la grata noticia

En el video se ve al piloto de autos muy nervioso y sin creer las palabras de su esposa al pensar que todo se trataba de una broma.

"¡2 RAYITASBENNDITAS! La cosa que me hizo más feliiiz pero en ese momento solo estaba en shock!! No comprendía nada! Mi hermanita me miraba llorando de felicidad y yo solo en shock!,No se cómo explicarles, le conté de inmediato a mi mamá, solo quería que lo sepan todos pero no sabía aún si debía decirlo o no. Hasta que le conté a mi esposo y pude grabar algunas reacciones también de la familia", escribió la exintegrante de Esto es guerra.

