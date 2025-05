"No he conocido en mis 34 años de vida una mujer mejor que tú. Se lo digo así directamente y que quede claro. Eres una mujer buena, guapa, de buenos sentimientos, inteligente, creo que las cualidades le sobran. Gracias por todo este tiempo juntos. Y como tú lo mencionas, espero que la vida nos permita, en un futuro no muy lejano, seguir siendo amigos", dijo.