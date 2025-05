Katia Palma a Gabriel Meneses: "Da la talla o retírate de EEG"

Gabriel Meneses se tomó unos segundos para dejar el claro que está mejorando en las competencias de Esto es Guerra, pese a que en los enfrentamientos con Jota Benz no gana siempre, ya que aseguró que hay desventaja en talla y peso. En ese momento, Katia Palma sacó cara por el guerrero y no tuvo reparo en decirle que se vaya del programa si no está a la altura.