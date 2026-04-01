Katia Palma advirtió a Raúl Carpena: "Te puedo botar de nuevo"

Raúl Carpena no imaginó tremenda advertencia de Katia Palma por equivocarse en la competencia.
Katia Palma no se quedó callada ante el error de Raúl Carpena en plena competencia y le lanzó una amenaza. Y es que la conductora no toleró que el guerrero se confundiera en un juego de adivinanzas, por lo que le advirtió con su permanencia en Esto es Guerra.
"Sabías que hay eliminación el lunes y yo te voy a poner primero en la lista. Así como te traje te puedo botar de nuevo", exclamó la presentadora y a lo que el chico reality quedó en shock.
Los conductores de Esto es guerra, Mathías Brivio y Katia Palma protagonizaron un tenso momento cuando el líder los Combatientes nunca imaginó que su compañera lo mande a callar a nivel nacional luego que el equipo rojo y verde estaban ganando consecutivamente a los Guerreros. Esto generó la furia de la conductora contra su equipo y envió un fuerte mensaje.
Katia Palma aseguró que su equipo está con una pésima racha ya que los Combatientes iban ganando 8 a 0. "No menosprecies lo que hacen los Combatientes. Eso no es mala racha, es una excelente racha nuestra", precisó Mathías Brivio. La lideresa de los Guerreros le aclaró que no estaba hablando con él y reveló que solo hablaba con su equipo.
Patricio Parodi no quiso perder la oportunidad de incomodar a Raúl Carpena, pero se 'apiadó' en cierta forma de su compañero por lo que le dio advertencia sobre lo que debía de adivinar en vivo.
"Ya estamos, eh, tu novia. Pregunta con trampa, pregunta con trampa", dijo el capitán de los guerreros, pero lo que describiría pondría nervioso al chiclayano: "La última mujer que has visto (Besado) No, visto, visto. La última mujer que has visto (¿Cómo que visto?) Antes de venir al programa (Patricio, te preocupaste por los puntos) ¿Ya quién?".
El streamer al darse cuenta que Raúl no tenía planeado mencionar el nombre, lo expuso de la peor manera: "Con la que fuiste a comprar al mall (Doménica) ¿apellido? (Doménica, Doménica, Díaz) ¿qué?". Carpena continuo escuchando la descripción de Pato y no dudó en calificarlo como 'espeso' por intentar que mencione el nombre de Doménica Delgado, con quien fue vinculado tras llevarla a la fiesta de cumpleaños de Leandro Cabello.