Katia Palma advirtió a Raúl Carpena: "Te puedo botar de nuevo"

El streamer al darse cuenta que Raúl no tenía planeado mencionar el nombre, lo expuso de la peor manera: "Con la que fuiste a comprar al mall (Doménica) ¿apellido? (Doménica, Doménica, Díaz) ¿qué?". Carpena continuo escuchando la descripción de Pato y no dudó en calificarlo como 'espeso' por intentar que mencione el nombre de Doménica Delgado, con quien fue vinculado tras llevarla a la fiesta de cumpleaños de Leandro Cabello.