Karen Dejo: su dupla Elmer de TikTok confesó que le gustaría bailar con Paloma Fiuza

Elmer, pareja de baile de Karen Dejo en TikTok confesó que le gustaría bailar y si tuviera que escoger a su nueva dupla a Paloma Fiuza porque reveló que la "Sabrosura" le dijo que no tenía la creatividad sufiente para crear una coreografía durante los ensayos de "Tiktokers: Los rivales".

"Creo que por fuerza a Paloma Fiuza. Karen me menciona que no tiene tanta creatividad para sacar una coreografía y me pide que se la enseñe. Paloma sé que eres una gran bailarina y en esta ocasión si voy a necesitar de tu fuerza y apoyo para esta final", precisó el tiktoker cuando le consultaron sobre el posible cambio de pareja.

