Karen Dejo se enfrentó a Gino Assereto por tildarla de "deshonesta"

"Es la viveza de Karen Dejo", fue el comentario que incomodó a la combatiente.

Karen Dejo se enfrentó fuertemente a Gino Assereto por tildarla de "deshonesta" durante un incidente en pleno juego al querer cortar más ligas para que Ducelia Echevarría perdiera el circuito.

➤ Mira: Ducelia Echevarría reveló las cirugías de Karen Dejo y Alejandra Baigorria

"Lo que pasa es que Karen quería cortar una liga más, pero ella quería cortarlo, es la viveza de Karen. Si ustedes fueran honestos no quisieran cortar una más. No me lo vas a quitar de la cabeza, estás siendo una persona honesta", replicó el guerrero.

Karen Dejo no se quedó callada y le dijo: "En primer lugar, Gino Assereto, no me digas que soy una persona deshonesta… Qué pena que me consideres una persona deshonesta sin conocerme".

Alejandra Baigorria es la capitana de los Combatientes y Karen Dejo así reacción

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!