Ducelia Echevarría reveló las cirugías de Karen Dejo y Alejandra Baigorria.

La guerrera sorprendió a todos con tremenda noticia que incomodó a sus compañera.

Ducelia Echevarría reveló las supuestas cirugías estéticas que se habrían sometido Karen Dejo y Alejandra Baigorria al asegurar que ella es natural. Las combatientes no se quedaron calladas y se defendieron de las críticas de la modelo.

"Por algo estoy tranquila porque si yo me caigo no se me revienta nada. En cambio si se cae Karen o Alejandra se les revienta el derrier. Ya sé que el (derrier) Karen es natural", acotó la guerrera de Pozuzo.

Ducelia Echevarría arremetió contra Karen Dejo: "Los años te pesan"

