Karen Dejo se burló así de Onelia Molina tras vencerla

Karen Dejo no se quedó callada y se burló de Onelia Molina luego de vencerla en una competencia. "¿Para eso ensayan tanto? No son responsables con su trabajo. No importa si eres nuevo o antiguo. En este medio artístico no caben muchas personas, solamente se quedan las personas que son constantes y disciplinadas. Aprende", exclamó la bailarina.