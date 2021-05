Karen Dejo hizo fuerte comentario sobre Ducelia Echevarría y ella abandonó el set

Said Palao pidió a la "Sabrosura" que no minimice el puesto de Ducelia en los Combatientes.

Karen Dejo hizo fuerte comentario sobre Ducelia Echevarría y la competidora no soportó las palabras de la exintegrante de su equipo e inmediatamente abandonó el set de Esto es guerra. Said Palao pidió a la "Sabrosura" que no minimice el puesto de Ducelia en los Combatientes luego que afirme que ella no debe decidir sobre el regreso de un histórico.

La "Reina de Pozuzo" volvió al set para continuar con la elección e incluso fue respaldada por su capitán. "Yo creo que Ducelia sí tiene todo el derecho de estar parada adelante por el nivel de competencia que tiene hoy en día en los Combatientes. No tanto por cuántos años tenga en el programa o reality. Hoy en día es la mejor de los Combatientes", explicó Mario Hart sobre el mensaje de Karen.

