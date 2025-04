Karen Dejo estalló contra Fabio Agostini y así le respondió él

La producción decidió restarle 100 puntos al equipo y la bailarina no lo soportó. "Un momentito, Mister G. Esto le tienen que poner un alto, de verdad, yo ya estoy cansada, nos estamos sacrificando, estamos luchando con los chicos nuevos, la verdad que yo estoy cansada de Fabio. Deme la potestad a mí que a mí no me tiembla a la mano para que se vaya a su casa", exclamó la actriz visiblemente molesta.