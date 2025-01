Jota Benz reaccionó así al pasar al equipo de Pancho Rodríguez.

Jota Benz no pudo evitar su sorpresa al escuchar el anuncio del Tribunal de "EEG: Los Reclutas" al mencionar que el competidor formará parte del equipo "comando rojo", que lidera Pancho Rodríguez. La pareja de Angie Arizaga aplaudió la decisión, pero no pudo mirar a Said Palao antes de saludar a su nuevo capitán.