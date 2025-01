Jota Benz explicó por qué "rapó" el cabello de Raúl Carpena

El nuevo look de Raúl Carpena no pasó desapercibido en la reciente edición de "EEG Los Reclutas". Y es que el chico reality no quería sacarse la gorra cuando se lo ordenaron y explicó que fue víctima de una broma de Jota Benz. Todo sucedió luego del estreno del programa el pasado 23 de enero, donde los hombres tuvieron que someterse a un corte de cabello obligatoriamente.