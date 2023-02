Johanna San Miguel se descompensó en vivo por culpa de Miguel de los guerreros: "Ya no puedo más"

"Yo no puedo. Yo tengo un nivel de tolerancia y de verdad yo intento . Yo tomo pastillas antes de venir, yo no puedo hacer esto", dijo la conductora al escuchar la respuesta errónea del novato guerrero. Renzo Schuller solo atinó a reírse por la inesperada confesión de su compañera.

Minutos después, la defensora de los guerreros no soportó más y pidió la ayuda de los paramédicos para que la ayuden al escuchar que "Moisés traicionó a Jesús". "Soy una persoona adulto mayor y se me sube la presión. No estoy bien, ya no puedo más, soy una persona adulta. Estoy colapsando", acotó Johanna antes de abandonar el set y estabilizarse.