Johanna San Miguel lanzó fuerte advertencia a los guerreros tras triunfo de los combatientes en EEG

La conductora Johanna San Miguel no puedo evitar su molestia al ver el triunfo del equipo de los combatientes frente a los guerreros. La defensora pidió unos segundos del programa para hacer una fuerte advertencia a los integrantes por su bajo desempeño al momento de cargar el peso de un saco durante la competencia.

"Hay algo que quiero decir. Si tienen problemas con colgar en la pera o colgar el saco, vengan, ensayen y practiquen. Esto va y a quién le caiga el guante que se lo chante porque Melissa (Loza) no puede cargar todo el equipo femenino en los hombros. Si no eres rápida y no puedes poner el gancho y te demoras 300 mil horas, vienes y practicas porque yo misma voy a pedir un cambio, punto", expresó.