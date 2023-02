Johanna San Miguel lanzó fuerte advertencia a los guerreros: "Los invitamos a que regresen a sus casas"

"Guerreros por favor basta ya de relajos, basta ya de recreos sino personalmente iré hasta el productor y pediré cambios. No podemos seguir en esta situación. Hay una final en marzo y si no están a la altura del equipo de los guerreros, los invitamos cordialmente a que regresen a sus casas . No podemos estar perdiendo", comentó.

La compañera de Renzo Schuller indicó que deben tener un respeto para los fanáticos de los guerreros y que no pueden perder constantemente. "Si no tienen la camiseta bien puesta o no quieren estar aquí, la puerta está acá. No podemos seguir perdiendo. Esto va para los históricos, para los nuevos, para todos", sentenció.