Johanna San Miguel espera conducir EEG con Katia Palma: La espero con una copita de "thinner"

Johanna San Miguel reveló que Katia Palma la había tratado mal cuando ambas trabajaban en otro canal. "A Katia Palma no la soporto, no la aguanto. Sí, fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina", dijo la conductora. Frente a estas declaraciones, Palma aseguró no entender estas palabras, pero confesó que preferiría tomar "thinner" antes de conducir con la "Mamá leona".