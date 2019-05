Ivana a Rosángela Espinoza: "En ningún concurso de belleza me hubieses ganado"

Rosángela Espinoza e Ivana Yturbe se enfrascaron en una acalorada discusión al final de una competencia. La 'chica selfie' se jactó de ganar una vez más a la modelo, pero ella no se quedó callada y arremetió.

"Ivana en vez de hacer show, preocúpate por ganar hijita", dijo Rosángela Espinoza, pero además agregó: "te he ganado en todas las competencias, en lo único que no te he ganado es en el concurso del Miss Banano porque no participé".

