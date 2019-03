Instagram: Emilio Jaime sufrió percance durante su viaje a Puerto Rico

Emilio Jaime sufrió inesperado percance durante su viaje de regreso a Lima desde Puerto Rico. El integrante de Esto es guerra reveló el motivo de su ausencia en el programa el día de ayer. ¿Qué le pasó?

"Mi gente tuve un retraso en la aerolínea y no voy a poder llegar al programa el día de hoy. Ya me comuniqué con el productor y estaré mañana (hoy), pero la culpa no solo lo tiene la aerolínea", expresó la pareja de Luciana Fuster.

