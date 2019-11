Ignacio Baladán: Tribunal lo troleó al invitarlo a competir con Mayimbú

Ignacio Baladán se enfrentaba contra Patricio Parodi al recordarle que él siente que Yaco Eskenazi es mejor líder en los Guerreros cuando el Tribunal del programa a través de 'Mister G' lo troleó al invitarlo a competir con Mayimbú.

"Ignacio, disculpa vendrá Mayimbú para hacer equipo contigo. Vamos a competir", expresó la voz en off del reality. Ignacio Baladán no se quedó callado y afirmó que no tiene ningún problema en competir con nuevos retadores.

