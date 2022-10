Ignacio Baladán se quebró al renunciar a EEG debido a una fuerte lesión: "Prometo volver a la final"

Ignacio Baladán sorprendió a sus compañeros y seguidores de Esto es guerra al anunciar su retiro definitivo del programa debido a una fuerte lesión que sufre que no le impide competir al 100 %. El modelo uruguayo señaló que renuncia al programa para poder descansar y hacer rehabilitación por tres meses.

"Puedo tener mi vida normal, pero no puedo hacer nada de alto rendimiento, prefiero hacer mi rehabilitación, prefiero estar tranquilo. También estar psicológicamente bien porque sí me afecta no poder hacer muchas cosas que hago habitualmente, así que prefiero dar un paso al costado", agregó.