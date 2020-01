Génesis Arjona se convirtió en mamá: Exguerrera presentó a su hijo Abdul.

La modelo compartió algunas fotografías de su primogénito junto a su esposo

¡Felicidades! Génesis Arjona emocionó a sus seguidores al anunciar la llegada de su primer hijo Abdul. La exintegrante de Esto es guerra se convirtió en madre el pasado 28 de diciembre del 2019 de un saludable bebé y no dudó en compartir algunas fotos de su nacimiento.

"Entre lo cansada y nerviosa lo escuchaba llorar… luego le hablé, le di un beso en su carita me regalo una sonrisa y dejo de llorar. (El mejor momento de mi vida) No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños. Por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos mucho", escribió Génesis Arjona.

