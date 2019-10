Génesis Arjona anunció su embarazo con conmovedora foto en Instagram

¡Felicidades! Génesis Arjona sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que será mamá por primera vez con una serie de fotos luciendo su "pancita" de embarazada. La exintegrante de Esto es guerra recibió miles de felicitaciones por la bendición en su nuevo hogar.

"Mi cuerpo poco a poco va cambiando y me encanta poder vivir esta nueva experiencia. Estoy subiendo libritas de más, todavía no tengo estrías (tal vez me salgan tal vez no) pero eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro nuevo integrante de la familia llegue bien y con salud a nuestro hogar", escribió Génesis Arjona.

"Jamás pensé sentirme tan feliz, he vivido momentos maravillosos pero ninguno se compara a este ( solo las madres me comprenderán ). Quiero compartirles a ustedes mis bellos seguidores los meses que faltan y lo agradecida que estoy con Dios por darme este milagro", finalizó la modelo el bello mensaje con una serie de imágenes de su barriguita.

