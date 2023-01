Flavia Laos puso al descubierto el peor defecto de Austin Palao y lo grabó infraganti

La modelo peruana inició el juego al confesar que no le gusta que Austin siempre cree que tiene la razón y que lo sabe todo. El exintegrante de Esto es guerra se defendió inmediatamente para revelar que no le gustó que lo haya obligado a grabar el challenge. " No me gusta que seas muy renegón . No me gusta que seas un poco engreído", contó Laos.

"¿Sabes qué más no me gusta también? No me gusta que no aceptes tus cosas, que no aceptes tus errores", acotó Flavia frente a un desconcertado Palao, quien dijo que no podía mencionar solo tres cosas que no le gusta de su enamorada debido al poco tiempo que dura el video.