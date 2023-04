Facundo González se "incomodó" con Paloma Fiuza y ocurrió lo peor

"Peter si no estamos concentrados, la gente está en sentencia, hay gente que quizá no le importa y a mí si me importa así que voy a pedir un poquito de concentración. A todos, cada uno sabrá porque yo me saco la mugre así que empiecen a despertarse en vez de estar pensando en pajaritos de colores", expresó el competidor sin señalar directamente a su expareja.