Fabio Agostini pidió suspensión de Rafael Cardozo por terrible actitud en vivo

Durante el último programa de Esto es guerra 10 años , Rafael Cardozo sorprendió a Fabio Agostini al empujarlo tras las votaciones para que regresen los equipos de "Guerreros vs. Combatientes". El competidor brasileño apartó al español sin decirle nada.

Johanna San Miguel le pidió a Fabio que respire para que se tranquilice. Él no dudó en pedir a la producción que determine una drástica sanción contra la pareja de Cachaza mientras recordaba su cláusula del contrato.

"Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho, por favor, esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo. Vengo en paz y amor, quiero competir y hacer las cosas bien y acá (Rafael) me acaba de empujar delante de todo el mundo, en vez de echarlo, todos se están todos riendo", sentenció Agostini.