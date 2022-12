Fabio Agostini lanzó contundente anuncio a Alejandra Baigorria sobre el ampay de Said Palao con otra mujer

Fabio Agostini salió en defensa de Said Palao tras las imágenes del ampay con una modelo cuando bailaba junto a ella en una fiesta electrónica. El integrante de Esto es guerra envió un contundente mensaje a Alejandra Baigorria al afirmar que el "Samurái" no conoce a la chica y solo mostraron una parte del video.

El "Galáctico" nunca imaginó que la invitación a Said al evento generaría una ola de críticas en su contra ya que contó que muchos detractores lo critican por supuestamente apañar a su amigo. "Said no habló con ella y no pasó nada. Dicen que yo lo estoy tapando, pero la gente saca sus propias conclusiones y repiten lo que dicen otros programas", sentenció.