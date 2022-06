Fabio Agostini hizo peculiar grito de frustración que generó carcajadas tras perder competencia

Al no conseguir su objetivo, el integrante de Combate lanzó fuerte grito y salió raudamente de las cámaras para reanudar la competencia. Agostini hizo notar su incomodidad porque Benz no acató la sanción de uno de los árbitros del juego y aseguró que si él hubiera actuado de esa manera, ya estaría fuera de EEG.

"Mister estoy tranquilo. Lo que no estos tíos es que se ponen a gritar en el oído y me vuelven loco. Estoy tranquilo, Said. Pero lo hace Fabio Agostini, abandonó, lo hizo mal y rompió un árbol, una ventana y no, hermano, eso no es así", se exaltó el combatiente español mientraba gritaba frente a las cámaras de EEG.