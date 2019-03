Esto es guerra: Gino Assereto se enojó y confrontó así a Gian Piero Díaz

En el pasado programa de Esto es guerra, Gino Assereto se enojó con Gian Piero Díaz por un comentario luego de que él perdiera contra Jota Benz en una de las rondas.

El integrante de los Guerreros se enojó cuando el conductor mencionó si el Tiburón pediría revancha tal como lo hizo con Said Palao, quien tiene una lesión en el hombro.

"Acabo de jugar cinco competencias seguidas, Piero. Aparte, no voy a hacer lo que tú quieras que haga. Los caballeros no menosprecian el triunfo del otro, me parece malazo que hagas eso, porque si fuera al revés te hubieses victimizado", señaló Gino.

Tras eso, Mathías Brivio le pidió calma y dijo: "Tranquilo, Tiburón, con respeto a Piero que él es el conductor", sentenció.

