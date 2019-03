Austin Palao hizo conmovedor anuncio a sus fans tras quedar eliminado de EEG

En el reciente programa de Esto es guerra, Austin Palao quedó eliminado de la competencia tras una dura decisión de Mario Irivarren e Ignacio Baladán. El modelo se pronunció a través de su cuenta de Instagram e hizo conmovedor anuncio a sus fans.

"Quiero agradecer a todos las personas que me apoyaron toda esta temporada, sentir ese respaldo no tiene precio, con eso me quedo. Todo pasa para algo. #blessed", escribió el exintgrante de Esto es guerra.

