En el último programa de Esto es guerra, Angie Arizaga lanzó tremenda indirecta a Nicola Porcella luego que se enfrentara a la producción de los Guerreros para que Melissa Loza regrese al equipo.

"No me sentí cómoda, sentí que algunas personas no me querían en ese equipo. Lo que más me interesa saber qué opina mi productor. Quisiera saber si Peter me hubiera querido en ese equipo porque siento que no es para todos", comentó la popular Negrita.

Peter Fajardo no estuvo de acuerdo con el comentario de Nicola Porcella y defendió a la modelo al decirle que le gustaría que regresara al equipo de los Guerreros.

