EEG: El productor Peter Fajardo confesó que es "combatiente de corazón"

Johanna San Miguel no imaginó tremenda revelación del productor general del reality de competencia.

Todos los integrantes de los Guerreros no pudieron salir de su asombro luego que el productor general de Esto es guerra, Peter Fajardo, afirmó que es "combatiente de corazón" tras la increíble recuperación del equipo de los Combatientes en una semana.

Johanna San Miguel calificó de traición el comentario del productor y no esperaba que Mario Hart confesara que tiempo atrás el mismo Fajardo le contó que miraba Combate tras terminar el programa EEG. La conductora no soportó más y pidió que no cuente más cosas.

