EEG 12 años: ¿Renzo Schuller renunció a la conducción?

En el primer avance de la nueva temporada de Esto es guerra 12 años, se escuchada decir a Johanna San Miguel que Renzo Schuller habría renunciado a la conducción del reality de competencia. La "Mamá leona" dejó impactados a los fanáticos de los combatientes con este inesperado anuncio. "Renzo dio el primer paso, llegó el final, pero yo no me iré por la puerta falsa", mencionó la presentadora histórica. ¿Será que "Shushu" no regresará al programa?