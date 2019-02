Ducelia Echevarría lanzó fuerte calificativo contra Rosángela Espinoza

Ducelia Echevarría respondió a uno de sus seguidores de Instagram una contundente pregunta sobre Rosángela Espinoza. La integrante de Esto es guerra fue sorprendida por un seguidores al preguntarle del porqué ella odiaba a la popular "Chica selfie".

"Yo no la odio. Simplemente digo lo que pienso de cada persona, y la verdad ella me parece muy falsa, fingida. Ahora no se acuerda su proceso de crecimiento en la TV. Creo que una siempre debe ser agradecida con todo y si a ella le duele la verdad pues que pena", respondió Ducelia Echevarría.

