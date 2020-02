Ducelia Echevarría a Rosángela Espinoza: "No te metas conmigo"

Gian Piero Díaz intervino para respaldar a la combatiente.

¡Arremetió! En Esto es guerra, Ducelia Echevarría tuvo una dura respuesta contra Rosángela Espinoza luego de que ella tomara la palbra para pedir que había escuchado a alguien darle la respuesta.

Antes de volver a tomar su turno frente a Isabel Acevedo, la integrante de los Guerreros pidió el micro para manifestar su fastidio.

"Que no se vuelva a meter Rosángela porque después no vaya a estar llorando en las esquinas del canal porque le hemos dicho algo", comentó para después dirigirse a la Chica selfie. "No te metas conmigo porque yo también me voy a meter contigo".

Gian Piero Díaz intervino para expresar su desconcierto por el comentario de la guerrera y señaló que no consideró que la integrante de su equipo haya dicho algo fuera de lugar.

