Ducelia Echevarría retó a Rosángela Espinoza y perdió frente a las burlas de los "Combatientes"

Ducelia Echevarría se burló del reclamo de Rosángela Espinoza luego que junto a María Pía Copello se dieran cuenta que los árbitros no sancionan a los integrantes de los "Guerreros". La guerrera retó en competencia a la combatiente y ocurrió lo peor.

"Ya Rosángela es que como ahora no hay TikTok ahora sí tienes que esforzarte en competir y ahora te cuesta. Disfrútalo, amiga", dijo Echevarría al escuchar que Rous pidió que cambien de árbitro porque cada punto le cuesta y no es posible que no sancionen las faltas a las reglas de cada circuito.