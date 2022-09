Ducelia Echevarría pidió regresar a los guerreros y Alejandra Baigorria "explotó": ¿Comete un error y la premian?

"Efectivamente siento que en el equipo de los guerreros me siento mucho más compenetrada y mis compañeros me entienden mejor. Yo estoy súper dolida por todo lo que pasó la vez pasada y quiero mucho a los combatientes , pero en los guerreros he crecido y siento que es el equipo de mi corazón y los amo", expresó la "Reina de Pozuzo".

La competidora se reafirmó al confesar que le encantaría vestir nuevamente el uniforme de los guerreros ya que siente que ellos se preocupan más por ella y saben frenarla cuando tiene una fuerte reacción. La pareja de Said Palao no se quedó callada y se mostró molesta al entender que la producción le daría una oportunidad que Ducelia vuelva a su exequipo.

"Encima premian a los guerreros y premian a Ducelia. ¿Comete un error y ella decide a qué equipo quiere ir? No entiendo y cuando a mí me sacaron no me dieron a elegir. Las cosas deben ser justas para todos. Hay que ser un poco consecuente con las cosas porque es así, las cosas por igual para todos", sentenció la combatiente.