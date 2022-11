Ducelia Echevarría lloró tras sufrir fuerte golpe y Pancho Rodríguez hizo reclamo contra los guerreros

Los compañeros de la "Poderosa" se acercaron rápidamente para ayudarla y mientras los paramédicos de EEG ingresaban al set para auxiliar a la competidora, Pancho Rodríguez aprovechó el momento para realizar un duro reclamo en contra de los árbitros de los guerreros pues consideró que no están sancionando correctamente a los integrantes.

"Una observación para evitar malos entendidos. El árbitro de atrás no está cobrando faltas y si nosotros no nos damos cuenta eso pasa por desapercibido. Por favor pedirle al juez que sea más atento", exclamó el combatiente histórico. Johanna San Miguel le agradeció a los combatientes ya que a ella no le gusta ganar de esa manera.